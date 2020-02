Massimiliano Varrese e lo zainetto easy

di Paola Trotta

08:33

Personaggio completo, in grado di calarsi in tutte le discipline artistiche presenti nel campo dello spettacolo. È Massimiliano Varrese, amatissimo attore, cantante e ballerino. Ha cominciato la sua lunga carriera al fianco di Raffaella Carrà come Carramba Boys, passando poi per il serial di grande successo Carabinieri, per il film di Pupi Avati, Il Figlio più Piccolo. A TTG racconta di vivere il viaggio come insegnamento, di amare le vacanze green e che ama l'avventura: ha girato il mappamondo e puntato il dito a caso e lì è partito. Ora sogna di volare in Tibet.

Quando non viaggia per lavoro che genere diviaggiatore è?

Io amo viaggiare. Dipende dal mood un cui mi trovo in quel periodo. Mi piace molto la vacanza nella natura dove posso rilassarmi e rigenerarmi meditando e perché no dormire anche molto. Non ho grandi esigenze di comodità, mi basta davvero poco per stare bene. L'unica mia necessità è il silenzio e la natura incontaminata.



Il viaggio più bello della sua vita o la città che porta nel cuore?

Una volta ho girato il mappamondo e puntato il dito a caso. Ecco sono andato nel punto che il mio dito segnava. Un'isoletta sperduta nell'oceano indiano dove non c'è nulla. Raggiungerla è stata un'avventura. Ma partire da solo con zainetto e ciabatte ritrovarmi in un villaggio autoctono e vivere allo stato più naturale possibile è stata la cosa più bella mai fatta...



Mentre qual è il viaggio che ha messo nella top list da fare assolutamente nella vita?

Ho sempre sognato di pellegrinare verso il Tibet e trovare il mio posto Zen dove poter vivere per un po' come piace a me.



I viaggi se li organizza da solo o anche con l'aiuto dell'agenzia di viaggi?

Dipende dalla tipologia e complessità del viaggio.



Cosa non può mai mancare nella sua valigia?

Spazzolino, dentifricio filo interdentale, un libro di crescita personale... e la capacità di lasciarmi andare a tutto ciò che il viaggio dovrà insegnarmi anche nelle sue scomodità.



Che rapporto ha con le valigie? Amore o odio?

Pessimo, le odio! Detesto farle, disfarle, quindi zainetto easy e veloce e via!