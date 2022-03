di Paola Trotta

Lillo Petrolo, più semplicemente Lillo, è uno dei comici più amati dal pubblico. Noto da anni parte del duo comico Lillo e Greg ha avuto un boom di rinnovata popolarità dopo il successo della prima edizione dello show 'Lol Chi ride è fuori' nel 2021. Orgogliosamente romano, è un vero amante dei viaggi d’avventura immerso nella natura selvaggia, per lasciarsi avvolgere da sensazioni forti, primordiali.

Quando va in vacanza che tipo di viaggiatore è?

Il mio viaggio vero dev'essere legato alla natura e all’avventura quindi generalmente lo intendo all’estero, in destinazioni diverse per cultura, tradizioni e paesaggi dall'Italia. Scelgo mete che abbiano una natura molto forte; infatti i miei viaggi più belli li ho fatti in Canada vedendo i grandi laghi, in Africa, nel Malawi, mentre tra le mete più vicine invece la Turchia mi è piaciuta molto.



La città che le è rimasta nel cuore?

La città del mio cuore rimane Roma perché è magica, con tanti problemi, ma comunque incredibile. Mi reputo fortunato a essere nato a Roma. Poi ho amato tantissimo New York.



Qual è il viaggio che non dimenticherà mai?

I grandi laghi canadesi, proprio per il mio mood di viaggiare nei posti dove mi sento di far parte della natura selvaggia, fredda, che mi avvolge e mi lascia sensazioni forti, primordiali.



Quali mete metterebbe nella top five dei viaggi da fare dopo questo stop pandemico?

Mi sposto tanto per lavoro e ho poco tempo per farlo per piacere, quindi ho tanti viaggi in list, pronti da fare man mano. Mi manca l'Oriente: sono stato a Bali, ma non è la stessa cosa. Vorrei fare tanto un viaggio serio in Giappone, Cina, Thailandia, però io sono un tipo che evita le località turistiche: cerco sempre luoghi autentici da vedere, chiedo spesso alla gente del posto cosa c’è di naturalisticamente particolare bello da visitare e ci vado. Ho sempre viaggiato in questo modo. In ordine le prossime mete da fare sono Madagascar, Finlandia, Giappone, Thailandia.



Che rapporto ha con la valigia? Amore oppure odio?

Viaggio con mia moglie e spesso questo è motivo di discussione, perché io metterei in valigia il minimo essenziale. Detesto viaggiare con la valigia pesante. Mia moglie invece si porta dietro anche il comodino perché le ricorda a casa (ride, ndr).



Qual è la prima cosa che mette in valigia?

Un libro, ne approfitto per leggere.