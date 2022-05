Maddalena Corvaglia e i viaggi: “Meglio partire sicuri e fidarsi delle agenzie”

di Paola Trotta

Maddalena Corvaglia, indimenticabile velina di Striscia la Notizia (dal 1999 al 2002) è una grande amante dei viaggi e da salentina Doc sente il richiamo del mare scegliendo quasi sempre mete calde e affidandosi all’esperienza dell’agenzia di viaggi. La scorsa settimana è stata la madrina del taglio del nastro del 55esimo hotel del Gruppo B&B Hotels in Italia: il B&B Hotel Roma Fiumicino Aeroporto Fiera 2.

Ora che si potrà viaggiare più sereni nel mondo, dove vorresti andare?

Vorrei andare nei Paesi caldi in questo momento, in Thailandia, ritornare a Malindi dove ho lasciato il cuore, come nel mio Salento. Sono nata a Lecce, che ha un mare davvero caraibico cristallino. Poi tornerò sicuramente in America scegliendo sempre città calde, col mare, che, si è capito, è la mia passione. Mi piacerebbe riscoprire anche l'Italia con mia figlia, soprattutto ora che a scuola sta studiando le regioni. Un'altra meta che da tempo vorrei visitare, ma non col freddo, è Mosca, ma ci andrò in tempi migliori. Speriamo finisca presto questo conflitto. Ho viaggiato tanto, però quando viaggi per lavoro non apprezzi nulla perché i tempi sono stretti e scadenzati.



E quando non viaggi per lavoro, che tipo di viaggiatrice sei?

Onestamente sono comoda, perché nella vita di ogni giorno è una corsa perenne. Quindi la vacanza che cerco è quella di relax e poi cerco di conoscere la meta in cui sono, ma senza stress.



Hai una città o un luogo del cuore?

Parigi e Amsterdam in particolare, perché ci andavo da piccola con mio padre. Oltre alla bellezza delle città le ho nel cuore perché li ho dei ricordi bellissimi. Partivamo in macchina da Presicce (Le) e facevamo giri vari, in Svizzera, Francia, Spagna.



Quando organizzi un viaggio, lo fai da sola o ti affidi anche all’agenzia di viaggi?

Negli ultimi anni, tendevo a fare molto da sola, ma ora dall’arrivo della pandemia con tutte le nuove documentazioni richieste per viaggiare mi fido a farlo solo con loro. Ci sono delle sottigliezze burocratiche che ti fregano se fai da te, basta un dettaglio che tu hai sottovalutato, che ti blocca il viaggio, senza parlare che a compilare tutti documenti richiesti ci metti ore, mentre l’agenzia cinque minuti e lo fa ovviamente bene. È meglio partire sicuri e fidarsi della professionalità degli adv.



Che rapporto hai con le valigie. Amore o odio?

Non sono quella che riesce a prepararla in un’ora e, nonostante viaggi da sempre, resta una cosa difficilissima, perché dipende dove vai, clima, quanto stai, le mezze stagioni che ti fregano sempre, ma non ci metto troppo dentro. Impiego tanto a farla, ma alla fine mi viene bene, sono diventata una campionessa di tetris, tutto ha un incastro perfetto.