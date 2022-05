Aldo Montano, l'amico agente di viaggi e New York e Livorno nel cuore

di Paola Trotta

14:02

Campione olimpico pluripremiato di scherma, orgoglio italiano e ha davvero girato tutto il mondo. È Aldo Montano che lo scorso 28 luglio, ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella gara di sciabola a squadre chiudendo la sua carriera leggendaria sul campo e poi lo abbiamo visto protagonista in tv al GFVip 2022. Viaggiatore per lavoro ma anche per passione, amante del mare, delle metropoli e dell’Italia che per lui è “imbattibile” a 360°. Nonostante sia esperto viaggiatore per le sue vacanze si affida solo all’agenzia di viaggi che lo ha anche salvato da una disavventura a Bali. Valigie? Organizzazione perfetta per deformazione professionale.

Ha girato il mondo come campione di scherma, ma quando viaggia per piacere che tipologia di viaggiatore è?

Mi piacciono molto le città europee e internazionali, vederle, visitarle, viverle ma anche il mare; e a seconda della meta, o faccio solo spiaggia o anche in quel caso mi piace andare alla coperta del luogo.



Dopo lo stop pandemico ora che si potrà viaggiare più sereni nel mondo, quali sono le mete dove vorrebbe andare?

Voglio tornare in tante città e posti che mia moglie non ha visto, tanti posti che io conosco meglio. New York su tutte, a cui sono particolarmente legato perché ho fatto tanti tornei in America e a New York ho sempre vinto; e poi perché per me è una delle metropoli più bella, ricca, viva che esista. Poi mare, lo adoro. Mi oriento verso il mare cristallino, caldo, tranquillità quindi Maldive, Caledonia, Polinesia, Thailandia per quanto riguarda il lungo raggio. Mentre la nostra fortuna di italiani è avere un mare splendido a portata di mano con tantissime Bandiere Blu che lo attestano, quindi quando vogliamo, anche per un week end abbiamo l’imbarazzo della scelta. L’Italia è uno scrigno meraviglioso di arte, cultura, enogastronomia, bellezze naturalistiche e monumentali. L’Italia non si batte.



Quando organizza un viaggio, lo fa da solo o si affida anche all’agenzia di viaggi?

Ho un caro amico che ha un'agenzia di viaggi mi rivolgo sempre a lui. Su internet trovi magari prezzi più bassi dell’agenzia, ma non sempre rispecchia quello che vedi online, quindi è bellissimo viaggiare, il fai da te, però occhio, attenzione perché dal primo prezzo ci sono tante cose che vanno aggiunte aumentando il costo; e arrivi a quello dell’agenzia, che però ti dà garanzie e sicurezze a 360° soprattutto in questo periodo post Covid. Se fai da te e succede qualcosa di imprevisto, non sai con chi rifarti e a chi chiedere aiuto. Io e mia moglie Olga abbiamo avuto una disavventura in un viaggio a Bali dove c’è stato un terribile terremoto: se mi fossi organizzato da solo avrei veramente trovato difficoltà nel ritornare a casa. Invece grazie all'agenzia e grazie alle persone con cui avevo i contatti mi hanno riorganizzato tutto e senza carta di credito, perché non funzionava era tutto bloccato. Hanno trovato il sistema di tirarci fuori da quell'inferno e ritornare in tempi decenti a casa.



Ha una città o un luogo del cuore?

Casa mia, Livorno. Mi piace tutto, il lungomare, la spiaggia, il mare con i suoi pesci colorati, prendere una barca e girare l'arcipelago Toscano. Ce l’ho tatuato dentro, me lo vivo e ho tanti bei ricordi.



Ha girato il mondo con le gare. Che rapporto ha con le valigie?

Buono, sono organizzato. Ho sempre avuto due valigie pronte, una della partenza, una del ritorno; i nostri tornei sono sempre stati molto serrati e c'era il rischio che per la gara partivi, ritornavi e partivi con uno stop di un giorno perciò dovevi già avere tutto super pronto. Quindi anche per vacanza ormai ho i miei outfit pronti per deformazione professionale. Potrei fare tutorial! (ride, ndr)