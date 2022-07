I viaggi di Ángel León, lo ‘chef del mare’ che ama il Mediterraneo

di Paola Trotta

14:01

Ángel León, conosciuto come lo 'chef del mare' e 3 stelle Michelin per il suo ristorante Aponiente a Cadice in Spagna, è un grande innovatore nella cucina d’autore. L’amore per il mare e l’eccellenza nella gastronomia sono alla base dell’incontro fra León e Costa Crociere. La partnership tra compagnia e lo chef, avviata lo scorso ottobre, si estende ora ad un progetto pionieristico: la coltivazione del 'cereale del mare', che León e il team di Aponiente stanno sperimentando nella baia di Cadice. Si tratta di una pianta marina che porta benefici all’ecosistema arricchendone la biodiversità. Contribuisce a mitigare il cambiamento climatico, assorbendo ed immagazzinando grandi quantità di carbonio; ed è in grado di produrre, dai suoi semi, un 'superalimento' dalle grandi proprietà nutritive, che potrebbe diventare il 'cibo del futuro'. Grazie al sostegno di Costa Crociere Foundation l’attività di ricerca e sviluppo sul 'cereale marino' potrà rafforzarsi in maniera significativa.

Quando viaggia per piacere, Leon si lascia ispirare dai sapori dei luoghi che visita.



Quando viaggia per piacere si lascia ispirare dai gusti e dai profumi del luogo?

Per un cuoco viaggiare è molto importante per conoscere altre culture, cucine, tradizioni e non vivere nel suo micro mondo.



E per creare i menù dei ristoranti Archipelago a cosa ha pensato?

Al mare, all’ottimo pescato, alle ricette tradizionali dei porti dove si attracca con i “destination dish”. Mi sono ispirato molto ai viaggi che ho fatto in tutto il mondo per offrire un’ampia gamma di sapori. È stato un lavoro difficile perché son passato dal cucinare da ambientazioni dedicate, più piccole per 30 clienti all’improvviso a preparare per tantissime persone quando sono a bordo. È una grossa responsabilità, ma sto imparando tante cose e mi piace veramente molto.



Dopo lo stop pandemico, quali sono le mete dove vorrebbe andare?

Se dovessi scegliere tre mete, a me piace molto l’area del Mediterraneo, la parte delle isole Greche, anche la parte baltica è bella da visitare dove c’ è un fantastico cambio di paesaggi e poi amo molto i Caraibi.