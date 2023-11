di Gaia Guarino

09:35

Andrea Belfiore, in coppia con Joe Bastianich, ha trionfato durante l’ultima edizione di Pechino Express. Gli Italoamericani hanno portato a casa la vittoria, ma - ancora più importante - hanno riempito un bagaglio di emozioni ed esperienze attraverso ogni tappa di questa entusiasmante avventura. Marchigiano di nascita, vive e lavora a New York. Un batterista oggi votato alla cucina, acceso dalla voglia di mettersi on the road verso nuove mete.

Cosa le ha lasciato il percorso fatto a Pechino Express?

È stato un viaggio vissuto in maniera completa. Con Joe ci siamo messi nei panni delle persone in cui ci siamo imbattuti, abbiamo vissuto con umiltà e curiosità mossi dal desiderio di conoscere chi incontravamo, le loro tradizioni e le loro usanze. Pechino Express mi ha lasciato il cuore più pieno: immergendomi nelle atmosfere del Sud-Est asiatico ho compreso cosa siano le cose essenziali della vita, grazie a famiglie magari poverissime che hanno condiviso con noi il cibo, l’appartamento e i loro sorrisi.



Lei vive a New York, ci consiglia tre locali da non perdere una volta in città?

Il bello di New York è l’incontro con gli altri. Sicuramente suggerisco il The Box NYC per chi vuole un posto trasgressivo a base di arti circensi e burlesque. Poi c’è il Saint Tuesday, uno speakeasy con musica jazz e cocktail bar tra Tribeca e Chinatown. E infine, il ristorante Estela con la cucina dello chef Ignacio Mattos.



Organizzare un viaggio: fai da te o con l’agenzia?

A chi viene a New York per la prima volta, consiglio sicuramente di rivolgersi a una buona agenzia che abbia i contatti giusti nella Grande Mela. Personalmente, quando viaggio, mi interessa vedere musei e monumenti, ma più di tutto mi piace parlare con i locals e fare poco il turista.



Qual è la destinazione che sogna visitare?

Ce ne sono tantissime! Ho girato molto ma nella mia wish list ci sono l’Egitto, l’Africa centrale e il Giappone. E sì, anche alcuni luoghi dell’America Latina.



Niente Italia?

Sono metà siciliano, purtroppo sto esplorando l’Italia soltanto negli ultimi 4 anni. Sono innamorato delle Isole Eolie e di Stromboli in particolare. Una meta che vorrei scoprire? Lampedusa!