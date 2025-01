Aeroporti e cybersecurity, la proposta Sita e Palo Alto Networks

Nuovo accordo fra Sita e Palo Alto Networks che porta alla costruzione di un prodotto per fornire una protezione completa per le applicazioni mission-critical degli aeroporti. Questa partnership segna una pietra miliare per il settore con l'integrazione delle piattaforme di cybersicurezza alimentate dall'IA di Palo Alto Networks nel portafoglio CyberSecurity di Sita.

Sita fornirà la gestione e l'operatività dal suo CyberSOC (Security Operation Center). La soluzione proteggerà l'accesso da siti remoti, forza lavoro mobile e risorse aeroportuali come postazioni di check-in, chioschi self-service, tablet, smartphone e scanner per bagagli, consentendo flussi regolari di passeggeri, evitando anche tempi di inattività e riducendo i tempi dei turnaround, laddove l'efficienza delle operazioni è una priorità chiave.

La partnership si concentrerà sulla fornitura di soluzioni avanzate di cybersecurity. Questa soluzione innovativa, chiamata Sita Managed Security Service Edge (SSE), integrata con le soluzioni di Palo Alto Networks, offre una suite completa di servizi di sicurezza di rete tutti forniti senza interruzioni dalla piattaforma cloud dedicata di Palo Alto Networks.