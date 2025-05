Exprivia approva il bilancio 2024 con numeri in crescita

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia S.p.A ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, con ricavi pari a 217 milioni di euro, in crescita del 7% e un Ebitda di 29 milioni, anche questo in positivo per un 9%, con un margine del 13,4%. L’Ebit è salito a 22,7 milioni (+9%).

La crescita è stata trainata principalmente dalla pubblica amministrazione, difesa e aerospazio, industria, telco, media e utilities, e Bpo, con risultati positivi anche a livello internazionale. L’anno ha segnato un consolidamento strategico e l’avvio di nuove acquisizioni, in particolare con l’acquisizione del Gruppo Present completata nel febbraio 2025. Per il futuro, Exprivia punta su intelligenza artificiale, cloud e cybersecurity.

Nella medesima assemblea è stato incrementato il numero di amministratori in carica con l’ingresso di Antonio Giugliano in qualità di nuovo consigliere. La nomina segna l’ingresso di una figura di spicco con una lunga esperienza manageriale, maturata anche come presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Present, recentemente acquisito da Exprivia. Con l’ingresso di Giugliano, il consiglio rafforza le proprie competenze in vista delle nuove sfide industriali e di crescita nel panorama tecnologico italiano e internazionale.