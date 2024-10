La nuova via delle startup, nel travel il cambio di passo

Cambio di passo per le startup del travel. Con un intero padiglione dedicato a Rimini dal 9 all’11 ottobre, più di mille metri quadrati nell’Area Next di TTG Travel Experience, l’Associazione Startup Turismo punta a rafforzare la strategia d’internazionalizzazione del mercato italiano e a ovviare alla cronica debolezza degli investimenti nel settore.

Grazie alla partnership con Business France, in fiera sono presenti per il secondo anno consecutivo 8 startup francesi accanto a 55 rappresentanti della scena nazionale, con l’obiettivo di creare nuove contaminazioni anche per quanto riguarda le opportunità economiche.

“Potendo contare su un bacino effettivo di circa 150 associati - spiega Giulia Trombin, presidente Associazione Startup Turismo dallo scorso gennaio - e rappresentando dunque l’80% dell’ecosistema nazionale, siamo riusciti a individuare cinque settori oggi di maggior tendenza: hospitality, experience, innovazione del tour operating, nonché mobility e technology. In particolare, stiamo assistendo a un’evoluzione del mercato verso proposte sempre meno generaliste, rispetto alle quali personalizzazione e profilazione sono requisiti fondamentali affinché i nuovi viaggiatori possano integrarsi nei luoghi visitati come fossero residenti o cittadini delle destinazioni stesse”.

Il servizio completo su TTG Innovation, online a questo link