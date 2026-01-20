Sojern amplia l’implementazione di AI Concierge

Sojern, piattaforma di marketing basata su IA dedicata al settore dell'ospitalità e recentemente acquisita da RateGain, ha annunciato oggi che Red Roof, gruppo statunitense attivo nel segmento dell'ospitalità economica, ha adottato la soluzione AI Concierge di Sojern.

Come funziona AI Concierge

L'AI Concierge di Sojern ottimizza ogni fase del guest journey automatizzando le interazioni di routine — dalle richieste di servizio alle domande sulle amenity, fino alla segnalazione di problemi durante il soggiorno — riducendo il carico di lavoro del front desk e garantendo al contempo agli ospiti risposte rapide e personalizzate su vasta scala.

Questa implementazione si sviluppa sulla base della relazione strategica tra Red Roof e Sojern iniziata nel 2024 con l'adozione di Reputation Manager, parte della ‘Guest Experience Platform’ di Sojern. Utilizzato in oltre 700 strutture, Reputation Manager consente il monitoraggio e la risposta ai feedback degli ospiti in tempo reale, durante e dopo il soggiorno, offrendo ai membri del team Red Roof una maggiore visibilità sul sentiment degli ospiti e la capacità di risolvere eventuali criticità prima che queste influenzino le recensioni.