RateGain completa l'acquisizione di Sojern

RateGain Travel Technologies , fornitore globale di soluzioni SaaS basate sull'AI per il settore alberghiero e travel, ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Sojern, la principale piattaforma di marketing digitale basata sull'AI creata appositamente per l'ospitalità.

L'operazione unisce due forze complementari nella tecnologia a supporto dell'industria travel: l'esperienza di RateGain nelle tecnologie di marketing, nell'ottimizzazione dei ricavi e nella distribuzione, insieme alle capacità di generazione della domanda e di coinvolgimento dei viaggiatori di Sojern.

Insieme, le aziende consentiranno ai brand di viaggio e ospitalità di connettere le decisioni relative a marketing, distribuzione e ricavi attraverso una piattaforma guidata dall'AI, migliorando la generazione di domanda multicanale per un targeting accurato, l'intelligence dei prezzi e il coinvolgimento dei viaggiatori su vasta scala.

“Questa acquisizione segna una tappa fondamentale nell’evoluzione di RateGain, mentre continuiamo a crescere a livello globale e ad approfondire le nostre offerte guidate dall’AI”, ha dichiarato Bhanu Chopra, fondatore e presidente di RateGain. “Sojern apporta punti di forza complementari nel marketing digitale e nel coinvolgimento dei viaggiatori che migliorano la nostra capacità di fornire una piattaforma end-to-end per guidare una crescita redditizia”.

“Unirsi a RateGain offre a Sojern l'opportunità di espandersi in nuovi mercati e arricchisce il nostro portafoglio di prodotti globali per sbloccare la prossima fase di crescita“ ha dichiarato Mark Rabe, ceo di Sojern. “La nostra visione condivisa di applicare dati e l’AI lungo l'intero percorso del viaggiatore tramite una piattaforma unificata crea una base solida per una crescita misurabile e sostenibile in un dinamico mercato globale dei viaggi”.