Termina il programma EUDigiTour: 600mila euro alle startup che hanno partecipato

Ammontano a 600mila euro i fondi distribuiti alle aziende che hanno preso parte a EUDigiTour, progetto co-finanziato dal programma COSME dell’Unione europea.

Durata 34 mesi, l’iniziativa si è conclusa ieri con un evento finale online, durante il quale le piccole e medie imprese europee del settore turistico hanno potuto esplorare e adottare tecnologie innovative.

Il progetto si è sviluppato in tre fasi ( Transformation Academy, High Growth Program e Hackathon) e ha visto collaborare 30 Pmi tradizionali del settore turistico, con 30 startup innovative di Italia, Croazia, Germania e Slovenia per creare progetti innovativi per il settore, focalizzandosi su 4 tecnologie: Intelligenza artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), realtà aumentata e virtuale (AR/VR), e big data.

Ogni azienda ha ricevuto un voucher fino a 10mila euro.