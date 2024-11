All Stars of the Sea, il riconoscimento di Msc alle agenzie di viaggi italiane che si sono distinte maggiormente nella vendita di crociere del gruppo, ha compiuto 18 anni. “È un occasione in cui ci festeggiamo, facciamo il punto e condividiamo la strategia futura”, ha dichiarato il vp Southern Europe Msc Cruises and Explora Journeys, Leonardo Massa.

Nel 2024 sono state 6mila 854 le adv che hanno fatto almeno una pratica crociere con Msc, di queste le prime 600 sono state invitate alla cerimonia finale. Nel 2024 tutte le adv insieme hanno fatto viaggiare 700 mila connazionali, circa il 17% della clientela totale della divisione crociere del gruppo Msc. In tutto sono stati infatti 4 milioni 200 mila gli ospiti, con una crescita del 5% rispetto ai 4 milioni del 2023.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta a bordo della Msc Divina in navigazione tra Napoli e Genova, ha visto ìumerosi riconoscimenti.

Il premio per le migliori agenzie che hanno venduto più crociere ai gruppi, vede al top Venezia 1937 per il Nord Italia, Agenzia viaggi Anfu per il Centro e Ruffo viaggi al Sud. Le vendite maggiori ai singoli sono state effettuate da Viaggi Più, Spaceland e Zuccalà Travels. Le vincitrici come miglior producer, sono Vivere e Viaggiare di Pisa, Fanaro Travel e Groupintown.

La palma d’oro come migliori t.o. è invece andata a Idee per Viaggiare, Mds Tour operator e Going, mentre Gattinoni vince nella categoria miglior network. Crociere.com, Crocierissime e Cruisetopic sono invece le migliori agenzie online, e condividono il podio con Panama Viaggi, Ali e Sof e Mr Holiday di Novara che hanno fatto il miglior advance booking.

Il premio per il miglior venditore del prodotto Explora Journey è andato a ticketcrociere.it. L’agenzia Cividin viaggi per il Nord Italia, Business Class per il Centro e Sciamanin Viaggi per il Sud vincono invece il premio per essere riuscite a vendere più crociere in Yacht Club. Dream & Travel, ticketcrociere.it e offerte-crociere.com, sono riuscite invece a vendere più di tutte il grande viaggio in crociera intorno al mondo, la world cruise.

Chi ha venduto di più nel fly&cruise medio raggio è Pachamama, Bluvacanze di Barletta e Zampino viaggi, mentre nel lungo raggio vincono Passaggio in Volo, Sette Viaggi e Puerto Svago. Pur rientrando nel medio raggio, le Canarie nell’edizione 2024 sono state inserite nella categoria nuove sfide e le migliori agenzie a vincere sono state Pianeta Mondo, Reteuropa e AGM viaggi.

Tra i premi più curiosi troviamo quello per le tre agenzie che hanno catturato più nuovi croceristi, ovvero Nuvola Viaggi, Montesacro viaggi e Vivere e Viaggiare di Taranto. Quelle che invece hanno fatto registrare le migliori performance di crescita rispetto lo scorso anno sono state Le Groupe Viaggi, Safira Viaggi e Riu Vacanze. Infine tre anche le agenzie che sono riuscite a promuoversi meglio sui social media, ovvero Fersina Viaggi, Zuma Travel e crocierepiù.it