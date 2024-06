Alpitour, fatturato degli hotel a 200 milioni

Il 2023 chiuso con un fatturato di 180 milioni e un +65% rispetto al 2019, e la previsione di chiudere il 2024 con 200 milioni di fatturato. È questa la strada di VOIhotels, divisione di Alpitour World dedicata agli alberghi, come la racconta il ceo Paolo Terrinoni.

In un’intervista al Sole 24 ore il manager evidenzia come la dimensione alberghiera all’interno di Alpitour World abbia subito notevoli trasformazioni negli anni recenti: “Originariamente gli alberghi erano una mera componente del pacchetto di viaggio del tour operator, poi sono diventati un’autonoma unità di business con la nascita di VOIhotels”.

Ora le strutture operative sono 26, compresi anche i VRetreats, la collezione di alberghi di lusso lanciata nel 2021. “Una crescita importante se si pensa che le strutture erano 17 nel 2019 sottolinea Terrinoni -. Ben 600 sono le camere delle dimore di lusso”.

Gli obiettivi futuri sono chiari: crescere ampliando il perimetro. È in fase avanzata una trattativa per aprire un cinque stelle nel centro di Lecce, ma sotto la lente ci sono anche Milano, Roma e Napoli. La business unit dedicata agli hotel oggi rappresenta l’8% del fatturato del gruppo, e contribuisce per circa il 20% al suo risultato. “Nel giro di poco tempo vogliamo arrivare a 12 destinazioni con strutture di lusso” dice ancora Terrinoni. Per la divisione resort, invece, il programma di sviluppo passa soprattutto dall’estero. L’idea è di introdurre sul mercato domestico nuove destinazioni, come le Comore o l’Eritrea.