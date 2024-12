Ami Assistance: accordo con Viaggigiovani

Accordo fra Ami Assistance e Viaggigiovani. Il nuovo accordo permetterà ai clienti di Viaggigiovani, a partire dal 1 gennaio, di attivare una polizza speciale Amitravel, che offre le coperture spese mediche, assistenza e la garanzia annullamento del viaggio senza nessuna franchigia o scoperto in caso di ricovero e con l’inclusione tra le possibili cause dell’annullamento delle malattie preesistenti.

“Per la nostra azienda il viaggio viene considerato un’esperienza unica, che va a coinvolgere molti aspetti che possono fare la differenza, come ad esempio la copertura assicurativa che possiamo mettere a disposizione di tutti i nostri clienti grazie all’accordo siglato con Ami Assistance” ha spiegato Nicola Moltrer, titolare di Viaggigiovani.it.

Tra i fiori all’occhiello della polizza inclusa nei pacchetti di Viaggigiovani.it c’è anche DOC 24, il servizio che dà la possibilità di avere un medico a disposizione al telefono o in videoconferenza direttamente dal proprio smartphone, 24/7 e ovunque ci si trovi nel mondo. Il servizio consente anche di registrare la propria storia medica, traducibile istantaneamente in inglese, oltre ai più importanti parametri vitali, mantenendoli costantemente monitorati in pochi click attraverso la fotocamera con il servizio Check Salute.

“Siamo molto felici di aver siglato un’intesa con una realtà che pone l’accento su un tipo di viaggio alternativo e non convenzionale, che non indica qualcosa di diverso bensì si riferisce alla possibilità per il cliente di scegliere con la propria testa senza farsi influenzare da mode e schemi - ha sottolineato Giuseppe Maria Cicconi, direttore commerciale area Nord Est di Ami Assistance -. Questo accordo ci permetterà di ampliare ancor di più la nostra rete di partner sul territorio nazionale e di promuovere la polizza collettiva Amitravel, tra i principali nostri prodotti”.