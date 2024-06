Avalon Waterways, partenze in italiano per le crociere su Danubio e Reno

Oltre alla formula tradizionale e che prevede partenze internazionali in inglese con assistenza in italiano, Avalon Waterways ha introdotto nel suoi programma di crociere fluviali anche cinque partenze interamente in italiano e dedicate ai nostri connazionali non solo per quanto riguarda i servizi a bordo, ma anche per le escursioni a terra.

“Conosciamo alla perfezione le potenzialità e l’impatto dei prodotti Avalon Waterways sul comparto turistico nazionale - commenta Barbara Baldini, product manager European Markets di Avalon -; ciascuna delle città attraversate dalle nostre rotte in Europa, infatti, viene scelta anno dopo anno dai viaggiatori italiani per la ricchezza culturale e paesaggistica che contraddistingue i corsi d’acqua del Vecchio Continente”.

Le partenze in italiano riguardano le crociere ‘ Romantico Reno’ (da Basilea ad Amsterdam) e ‘Alla Scoperta del Reno’ (da Amsterdam a Basilea), unitamente a ‘Danubio da Sogno’ (da Budapest a Vilshofen) e ‘Sinfonia del Danubio’, sulla rotta inversa.

Gli itinerari

Per quanto riguarda, ad esempio, ‘Alla Scoperta del Reno’, la partenza in lingua italiana è il 3 agosto e l’itinerario completo, della durata di 7 notti, include Amsterdam, Colonia, Gole del Reno-Coblenza, Magonza, Breisach, Strasburgo e Basilea.

Passando, invece, al Danubio le partenze Avalon Waterways in lingua italiana per il 2024 saranno due: Danubio da Sogno (da Budapest a Vilshofen il 13 agosto) e Sinfonia del Danubio sulla rotta inversa, il 21 ottobre).

Niente supplemento singola

Per la crociera Alla Scoperta del Reno del 3 agosto, da Amsterdam a Basilea, non sarà necessario pagare alcun supplemento singola. “Il tema del partire da soli è sempre più attuale in Italia - spiega Baldini -: riceviamo ogni anno molte richieste da chi desidera godersi una crociera Avalon in una cabina uso singola. A questo target, rilevante e in linea con la nostra proposta, offriamo, su un numero contingentato di cabine per la partenza del 3 agosto, la possibilità di viaggiare con noi senza alcun supplemento singola”.