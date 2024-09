Cartorange, un nuovo ingresso e partnership di peso per il tour operator

Una new enty nel team manageriale e nuove partnership importanti. Queste le novità del tour operator CartOrange, lanciate nel corso della convention triestina, terminata il 21 settembre, con il coinvolgimento di 200 consulenti di viaggi.

Il tour operator della rete di consulenti di vaggi ha dato il benvenuto a Mariagrazia Verna, che si appresta ad assumere il ruolo di responsabile commerciale del tour operator CartOrange.

Con un’esperienza più che ventennale nel settore, Verna porta con sé una conoscenza approfondita del prodotto, delle dinamiche commerciali e delle strategie di marketing, avendo collaborato con aziende come Orizzonti, Aviomar e Naar.

L’azienda ha poi alzato il velo sulla partnership siglata con il brand alberghiero The Residence by Cenizaro, collezione di ‘rifugi luxury’, attualmente presente in destinazioni quali Maldive, Mauritius, Zanzibar, Tunisia e Indonesia.

In seno alla collaborazione, CartOrange ha stretto accordo con The Residence Maldives Falhumaafushi, resort situato sull’atollo di Gaafu Alifu, che consentirà ai clienti italiani di beneficiare di tariffe esclusive, prodotto personalizzato e altri vantaggi.

Rinnovate inoltre, nel corso della convention, le collaborazioni con Barbados, RateHawk e Turkish Airlines.

“La convention di Trieste è stata un’occasione speciale non solo per far conoscere alla nostra rete novità di prodotto come l’accordo con The Residence by Cenizaro e di rafforzare partnership importanti a vantaggio esclusivo dei consulenti di CartOrange, ma anche per presentare ufficialmente a tutta l’azienda Mariagrazia Verna - precisa Claudio Asborno, responsabile del tour operator CartOrange -: siamo davvero felici dell’arrivo di questa stimata professionista che conosciamo molto bene e con cui CartOrange ha lavorato per anni, in qualità di partner, con grande affiatamento. La sua entrata in CartOrange rafforza la squadra del tour operator e ci permette di porci obiettivi sempre più sfidanti. Le sue aree di intervento principali saranno la costante vicinanza ai Consulenti e l’ascolto delle loro esigenze, la cura della formazione e il supporto allo sviluppo delle piattaforme tecnologiche”.