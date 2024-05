Celebrity Cruises, le nuove crociere in Alaska sulla Edge

Celebrity Cruises arricchisce la sua programmazione con le crociere in Alaska a bordo della Celebrity Edge, la nave che ha introdotto l’innovativo design rivolto verso l’esterno, che si distacca dal tradizionale design delle navi.

Gli itinerari di sette giorni partono da Seattle e hanno come meta il Ghiacciaio Dawes, con soste nella capitale dell’Alaska Juneau, a Ketchikan e a Skagway. “Non c’è modo migliore per vedere la natura incontaminata dell’Alaska che a bordo di Celebrity Edge, che è stata appositamente progettata per creare una connessione più stretta tra gli ospiti e le destinazioni” commenta su TravelDailyNews Laura Hodges Bethge, presidente di Celebrity Cruises. Gli itinerari proseguiranno fino a settembre, da Seattle a Vancouver. A bordo, tra l’altro, sistemazioni superesclusive come le Edge Villas a due piani con piscine e verande, e poi

The Retreat, club esclusivo per tutti gli ospiti delle suite, con il suo ristorante privato, una terrazza solarium e un team dedicato di maggiordomi, assistenti e concierge a disposizione 24 ore su 24. tra ristoranti e bar le opzioni food sono 29.