Columbus Vacanze amplia l’offerta in Africa e Oriente

Columbus Vacanze amplia l’offerta per il 2025, allargando il raggio d’azione ad Africa, Giappone e India. La crescita di Columbus Vacanze è il risultato dell’inserimento di nuovi product manager di esperienza consolidata. Fin dall’inizio, l’obiettivo di Columbus non era quello di diventare un operatore generalista focalizzato esclusivamente sulla quantità, ma un partner di riferimento affidabile per le adv.

Fra le novità introdotte nel 2025, da segnalare un’importante espansione delle destinazioni africane, con proposte in Sudafrica, Tanzania, Uganda, Madagascar e Namibia.

In Giappone, ampliamento dei tour esistenti e lancio di nuove esperienze, tra cui ‘Giappone Moderno e Classico’ e itinerari tra le isole giapponesi.

Novità anche in India, con 12 tour Discovery, inclusi itinerari nel Rajasthan.