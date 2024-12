Costa Crociere guarda con ottimismo al prossimo anno lanciando una promozione che anticipa l’estate. La nuova offerta ‘All Inclusive bevande gratis’ è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2025 su tutte le crociere in partenza da fine febbraio al 30 novembre 2025 alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza ancora più completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto ‘My Drinks’ è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.

Inoltre, per tutti i soci C|Club si aggiunge la nuova promo, valida dal 17 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, che riserverà doppi punti crociera su una selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.

“L’obiettivo della promozione All Inclusive bevande gratis è quello di dare sempre più valore alla nostra offerta di vacanze differenziandola rispetto alle altre e, al contempo, di sostenere concretamente il business degli agenti di viaggi che, di anno in anno, si confermano come il pilastro del successo di Costa Crociere, gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand – spiega il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Con questa nuova iniziativa presentiamo una grande opportunità per i nostri ospiti sulla programmazione estiva e, al contempo, per i nostri partner della distribuzione, sostenendoli con costanti campagne che stimolano la domanda di crociere e offrono loro sempre più vantaggi e opportunità di vendita. È partito qualche giorno fa, infatti, il primo Run 2025 del consolidato programma Segui-C, che fino al 31 gennaio 2025 garantirà alle agenzie maggiori guadagni, direttamente in estratto conto. Gli investimenti sono davvero su tutti i fronti, anche in comunicazione, dagli spot tv, radio e social, per non parlare della rinnovata offerta di prodotto con le Sea & Land Destinations, un’esclusiva di Costa che ha riscosso successo creando valore per i clienti, per i futuri ospiti e per le adv. Con questa proposta abbiamo rivoluzionato il concetto di crociera e continueremo a svilupparla nel 2025 grazie alla collaborazione con professionisti di differenti settori. Le nostre destinazioni, insieme all’esclusività delle esperienze che offriamo, a bordo come a terra, e all’accessibilità delle nostre crociere, sono la giusta combinazione per far vivere viaggi memorabili”.