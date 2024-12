Crocierissime si allea con Tui Musement, la crociera diventa un’esperienza indimenticabile

Unire al viaggio in crociera e alla scoperta di nuove destinazioni attività uniche e personalizzate. questo l’obiettivo della partnership appena siglata da Crocierissime con Tui Musement.

La collaborazione garantirà ai clienti della piattaforma di accedere a un ampio ventaglio di esperienze firmate da Tui Musement, pensate per arricchire ogni tappa del loro viaggio. Per esempio, chi opterà per itinerari nel Mediterraneo Orientale potrà volare in mongolfiera in Cappadocia o fare una passeggiata a cavallo nella Love Valley o nella Pigeon Valley. Così come chi sceglierà il Mediterraneo Occidentale potrà vedere i capolavori di Gaudì a Barcellona o dedicarsi a un tour in e-bike tra le Ramblas.

“Il nostro obiettivo è quello di ridefinire il concetto stesso di crociera, trasformandola in un’esperienza senza confini, e la partnership con Tui Musement ci permette di unire la magia del viaggio a bordo con la scoperta di ogni destinazione attraverso esperienze autentiche - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime -. Oggi più che mai i viaggiatori cercano proposte che vadano oltre i percorsi tradizionali, desiderano immergersi nella cultura locale, vivere momenti irripetibili e personalizzati. Grazie a questa nuova collaborazione strategica, noi di Crocierissime ci impegniamo ancor di più a rispondere a questa esigenza, offrendo attività adatte a tutte le età e in grado di arricchire ogni itinerario di ricordi unici e indimenticabili.”

“Questa alleanza - aggiunge Nishank Gopalkrishnan, chief commercial officer di TUI Musement, la divisione di Tours & Activities di TUI Group - ci consente di combinare l’esclusività e il comfort di una traversata a bordo con attività accuratamente selezionate, capaci di arricchire ogni tappa e trasformare il viaggio in qualcosa di unico. Insieme a Crocierissime, puntiamo a trasformare ogni itinerario in un’opportunità per scoprire l’incredibile, adattandoci alle preferenze di ogni viaggiatore e creando ricordi indimenticabili”.