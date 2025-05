Dertour, l’acquisizione di Hotelplan bloccata per rischi sulla concorrenza

Il gruppo Dertour ha annunciato l’acquisizione di Hotelplan Group a febbraio, ma tre mesi dopo la Commissione federale della concorrenza ha sospeso la transazione per ulteriori analisi, poiché ha riscontrato “indicazioni di una posizione dominante sul mercato”. La nota della commissione, come riporta Hosteltur, segnala che la revisione deva concludersi in quattro mesi.

Sebbene l’operazione non comprenda Interhome, che entrerà a far parte del gruppo HomeToGo, la fusione del tour operator tedesco Dertour e Hotelplan creerebbe il più grande tour operator della Svizzera, come riporta Competition. Ciò comporterebbe l’integrazione di quattro delle cinque unità aziendali di Hotelplan, comprendenti le sue attività di tour operator e distributore di viaggi in Svizzera, Germania e Regno Unito.

Con la sua analisi, l’agenzia intende chiarire, tra le altre cose, se i viaggiatori svizzeri abbiano sufficienti alternative per mitigare un potenziale aumento dei prezzi. Esaminerà inoltre l’impatto delle offerte di viaggio digitali sulla concorrenza attuale e potenziale del mercato.

Pertanto, finché la Commissione federale per la concorrenza non darà il via libera all’operazione, Hotelplan continuerà a gestire la propria attività. L’indagine sulla concorrenza ritarda anche l’incorporazione di Interhome in Hometogo. L’azienda specializzata in appartamenti per vacanze con sede a Berlino ha già ottenuto la necessaria approvazione, ma non potrà concludere l’affare finché Dertour non otterrà l’autorizzazione della Commissione.