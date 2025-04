Destination Italia cresce a doppia cifra, i dati del trimestre

Aumentano a doppia cifra gli indicatori di Destination Italia per il primo trimestre 2025. Il Gross Travel Value si attesta a 21,2 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto a 16,3 milioni di euro nel primo trimestre 2024. Continua, inoltre, la crescita sui mercati strategici, presidiati dalla rete commerciale dedicata, in-house e on-site: particolarmente significative le performance di Nord America, Europa, Sud America, Asia Pacific e Oceania.

Il canale b2b registra un GTV di 18,5 milioni di euro (+30% rispetto a 14,2 milioni di euro nel primo trimestre 2024), mentre il canale b2c registra un GTV di 2,7 milioni di euro (+27% rispetto a 2,1 milioni di euro nel primo trimestre 2024).

Il Margine di Intermediazione si attesta, invece, a 2,3 milioni di euro, con un incremento del 34% rispetto a 1,7 milioni di euro nel primo trimestre 2024.

Un anno chiave

Dati superiori alle aspettative secondo Dina Ravera, presidente di Destination Italia, “e in linea con gli obiettivi 2025 di range di valore della produzione (75-90 mln) e range di Ebitda (3-4,5mln) annunciati dal CDA il 31 ottobre 2024”.

“Il potenziale di crescita - aggiunge Ravera - è concreto e leggibile nei numeri che stiamo realizzando. Il 2025 è un anno chiave per il gruppo in termini di scala e scopo: ci sono progetti importanti in cantiere e altri già avviati che iniziano a generare valore economico. Il recente lancio di Hubcore.AI sul mercato non-captive dei tour operator e della business unit dedicata al destination management ha iniziato a dare risultati concreti, tra cui l’accordo di fornitura ad Italcares, leader nel turismo medicale, annunciato la scorsa settimana”.