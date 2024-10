Ota Viaggi festeggia la fine della stagione Summer aumentando i propri numeri, anche nell’on line. Ad annunciarlo è Massimo Diana, direttore commerciale del t.o.

Il tour operator chiude con un +2% di passeggeri passati da 130 a 132 mila circa, mentre il numero delle pratiche cresce del 6%, segno di una diminuzione dei gruppi e aumento dei viaggi singoli o di coppia. “Avevo scommesso su una crescita del fatturato del 3%, ma abbiamo fatto di meglio arrivando a oltre 85 milioni di euro e un +5,57%” ha dichiarato Diana. Quello che colpisce è soprattutto la crescita del booking on line, che ormai rappresenta 14 milioni del fatturato totale del gruppo, con 6 mila prenotazioni in più fatte via internet sul 2023.

“Siamo sempre stati catalogati come un t.o. poco tecnologico – ha aggiunto il direttore commerciale -, ma i numeri ci dicono che le agenzie hanno capito il cambio in corso e ci vengono dietro”.