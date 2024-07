Four Seasons I, Fincantieri avvia i lavori

Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings, joint owner e operator di Four Seasons Yachts, hanno celebrato ad Ancona il primo step per la realizzazione di Four Seasons I, la prima nave extralusso in costruzione per Four Seasons Yachts che verrà consegnata entro la fine del 2025 e che prenderà il mare all’inizio del 2026.

Come riporta Ancona Today, alla cerimonia, che rappresenta il momento ufficiale dell’avvio dei lavori di costruzione di una nave in bacino, hanno partecipato tra gli altri Nadim Ashi, owner ed executive chair di Marc-Henry Cruise Holdings; Bart Carnahan, presidente global business development, portfolio management and residential di Four Seasons; Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione Navi Mercantili di Fincantieri e Gilberto Tobaldi, direttore dello stabilimento di Ancona.

Formata da sole suite, Four Seasons I rappresenterà un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso. La nave utilizzerà le più recenti tecnologie di protezione ambientale, avrà una stazza lorda di 34mila tonnellate per 207 metri di lunghezza, con 95 suite esclusive caratterizzate da un design personalizzato. Ciascuna suite è dotata di una terrazza esterna di dimensioni variabili, dai 6-13 metri quadri della Seaview Suite ai quasi 457 metri quadri della Funnel Suite, che rappresenterà l’alloggio più esclusivo dello yacht.