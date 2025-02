Gioco Viaggi presenta 3 nuovi cataloghi Collection

Tre nuovi cataloghi per Gioco Viaggi. L’operatore guidato da Gigi Torre presenta la nuova edizione 2025/2026 del catalogo Cruise Collection, con la selezione delle migliori crociere proposte dalle compagnie in portfolio. Core business di Gioco Viaggi da 38 anni, infatti, si conferma il segmento crociere.

Il t.o. presenta anche però la programmazione tour operator con i cataloghi Corsica Collection e Montagna Collection, giunti alla 4° edizione, che propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2025.



“Poniamo sempre più attenzione alla segmentazione dei prodotti e alle esperienze personalizzate dei clienti – dice Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – con una domanda in crescita che ha visto un 2024 chiudersi con risultati soddisfacenti. Guardando al 2025 il comparto è partito bene e prevediamo un consolidamento di questa tendenza, con nuove rotte e servizi innovativi che rispondono sempre più alle esigenze di un pubblico in cerca di esperienze uniche”.

In specifico per quanto riguarda il mercato delle crociere, Torre evidenzia che “il mercato sta evolvendo rapidamente e con una proposta diversificata; siamo certi di poter accontentare le diverse preferenze con offerte sempre più mirate per ciascun target. Ogni compagnia rappresentata ha la sua peculiarità, dalle crociere family-friendly, agli itinerari romantici per le coppie in cerca di relax, alle esperienze avventurose, alle proposte di lusso per chi ricerca il massimo comfort ed esclusività”.