Giver, Capodanno da tutto esaurito. Ultimi posti per l’Epifania

Giver Viaggi e Crociere si avvia a completare lo storico giro di boa dei 75 anni di attività con ottimi risultati. L’operatore, specializzato sul Grande Nord e sulle crociere fluviali, ha infatti registrato il tutto esaurito a Capodanno in tutte le destinazioni coperte dalla sua programmazione.

In attesa di pubblicare sul sito web i nuovi cataloghi 2025, Giver segnala ancora qualche disponibilità per ammirare l’aurora boreale in occasione dell’Epifania 2025 approfittando del volo diretto con l’Aurora Express da Milano Malpensa.

La disponibilità riguarda ‘Tromsø, le magiche luci dell’aurora boreale’ dal 2 al 6 gennaio: il programma prevede la sistemazione in mezza pensione al Radisson Blu Royal o in b/b al Thon Hotel Tromsø, i voli a/r da Milano per Tromsø, la visita città di Tromsø a piedi della durata di 2 ore e l’escursione per l’avvistamento dell’aurora boreale in bus il penultimo giorno.

Ancora qualche disponibilità anche per ‘Skibotn sul fiordo di Lyngen’, dal 2 al 6 gennaio. In questo caso,si visita Skibotn: villaggio affacciato sulle sponde sud orientali del Lyngen, lungo fiordo che dà il nome alle omonime Alpi che si trovano nella parte opposta. L’area è molto favorevole per l’avvistamento dell’aurora e per effettuare tutte le attività invernali tipiche della destinazione. Il programma prevede la sistemazione in mezza pensione allo Skibotn Hotel e la possibilità di scelta tra numerose attività ed escursioni nell’Artico norvegese.

Infine, ‘Luci e isole del Nord’ dal 2 al 6 gennaio, è tour esclusivo Giver con tour leader in lingua italiana alla scoperta delle isole Lofoten e Vesterålen sotto lo spettacolo dell’aurora boreale. Il programma di 5 giorni prevede un giorno in mezza pensione, due in pensione completa e due con la sola prima colazione e pernottamento, la visita del Polar Park, la sistemazione in mezza pensione allo Skibotn Hotel e la possibilità di scelta tra numerose attività ed escursioni nell’Artico norvegese.