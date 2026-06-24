Go World annuncia la nuova collezione “Cultura e soft trekking” di Go Europa

Go World annuncia, in una nota alla stampa, l’ampliamento dell’offerta di Go Europa con il lancio della nuova collezione “Cultura e soft trekking”, una linea di itinerari pensata per chi desidera vivere le destinazioni europee in modo più autentico, alternando visite culturali a camminate nella natura.

La nuova proposta, nata dalla collaborazione con l’operatore Four Seasons Natura e Cultura, debutta con itinerari tra Alsazia, Andalusia, Croazia, Malta e Portogallo, accomunati da una formula che valorizza il contatto diretto con l'ambiente, la storia e le tradizioni locali. I viaggi si svolgono in piccoli gruppi da 6 a 15 partecipanti, accompagnati da una guida ambientalista-driver dedicata per tutta la durata dell'esperienza.

Trekking per tutti

Le passeggiate inserite nei programmi, specifica l’operatore, non presentano particolari difficoltà tecniche e non richiedono alcuna preparazione escursionistica specifica, rendendo gli itinerari adatti a un pubblico trasversale e a viaggiatori di tutte le età. I gruppi, infatti, sono aperti e non prevedono fasce anagrafiche prestabilite.

I primi itinerari della collezione “Cultura e soft trekking” sono già prenotabili e rappresentano il primo passo di un progetto destinato ad arricchirsi con nuove destinazioni e proposte nei prossimi mesi, conclude la nota stampa.

La risposta a una richiesta del mercato

“Cultura e Soft Trekking nasce dall'esigenza di intercettare una domanda sempre più trasversale: quella di viaggiatori che desiderano essere attivi durante il viaggio senza affrontare itinerari escursionistici impegnativi”, commenta Raffaella Calamosca, product manager di Go Europa. “È un prodotto che amplia il nostro catalogo Europa e che offre alle agenzie uno strumento efficace per rivolgersi a un pubblico molto ampio, interessato a coniugare cultura, natura e benessere”.

“Abbiamo scelto di proporre un nuovo modo di viaggiare: itinerari autentici, costruiti per chi desidera vivere una destinazione in profondità senza rinunciare alla comodità di un'organizzazione curata in ogni dettaglio” aggiunge Andrea Giorgi di Four Seasons Natura e Cultura. “Ogni proposta nasce da un'attenta selezione di luoghi, esperienze e incontri capaci di raccontare l'anima più vera dei territori visitati. Il nostro obiettivo è offrire viaggi di gruppo a numero limitato che uniscano scoperta, cultura e condivisione, trasformando ogni partenza in un'esperienza significativa per viaggiatori curiosi e consapevoli, alla ricerca di emozioni autentiche oltre i percorsi più convenzionali”.