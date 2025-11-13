Mauritius e le esperienze esclusive di Go World e The Lux Collective

“Vogliamo offrire agli agenti di viaggi strumenti concreti e ispirazione per proporre Mauritius non solo come meta da sogno, ma come destinazione completa, autentica e sempre più accessibile”. È con queste parole che Chiara Veroli, product manager Go Africa, ha accolto una selezione di adv, per una serata di formazione dedicata all’isola. Insieme a Go World, partner per l’occasione erano l’autorità di promozione del turismo mauriziano, Ita Airways e The Lux Collective.

Una delle mete più sognate dal turismo italiano, viene proposta dal t.o. marchigiano come isola da vivere in location esclusive, a metà tra resort e boutique hotel, da scegliere tra quelli offerti dal gruppo mauriziano.

“Offriamo tutte le soluzioni per vivere al meglio Mauritius - ha aggiunto Denise Cattaneo, head of sales per l’Italia per The Lux Collective -. Le nostre strutture sono quattro resort 5 stelle lusso a marchio Lux, un Salt, unico design boutique hotel da 59 camere, e un Tamassa, più adatto alle famiglie”. Accanto all’esclusività, Go World aggiunge la possibilità di scoprire l’isola con la convivialità di esperienze private o di gruppo. “Proponiamo escursioni collettive con date prefissate, ma possiamo soddisfare qualunque tipo di richiesta dei clienti”, ha aggiunto Veroli.