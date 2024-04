Si chiamano ‘Go4Fam’ le attività dedicate al trade messe in campo da Go4sea, incentrate sull' approfondimento delle destinazioni inserite nella programmazione 2024 e delle nuove linee prodotto di medio e lungo raggio.

Si è appena concluso il primo eductour di Go4sea della primavera 2024, che ha visto 40 agenti di viaggio alla scoperta della Grecia del Nord (Epiro, Macedonia) e della Penisola Calcidica (Halkidiki), realizzato con la collaborazione di Grimaldi Lines.

Il Progetto Go4Fam vedrà protagoniste nei prossimi mesi altre destinazioni come Chania e Creta dell’Ovest in fly & drive; Albania e Montenegro; Isole dello Ionio (Corfù, Lefkada e Cefalonia), la new entry Pantelleria e, per concludere, una data negli Emirati Arabi Uniti.

Parallelamente, sempre nell’ottica della familiarizzazione con il prodotto del tour operator, cominceranno nel mese di maggio una serie di webinar finalizzati a presentare ed approfondire le nuove linee di prodotto 2024 del t.o. Si tratta di Go4Combo, per i viaggi combinati tailor made, ovvero combinazioni tra isole Greche e tra diverse destinazioni come Albania/Montenegro, Turchia/Caicco e mare, Turchia/Grecia, Emirati/Maldive, Thailandia/Giappone e così via. E ancora Go4Tour per i tour guidati a partenza garantita in alcune destinazioni tra cui Turchia, Grecia Classica e Grecia del Nord, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, e per il Lungo Raggio Stati Uniti, Giappone, Vietnam, Argentina, Thailandia e Perù.

“L’intenso programma di formazione ed empowerment iniziato dal 2021 per noi è basato su una forte e produttiva collaborazione tra agenti di viaggi e team Go4sea – dice una nota dell’azienda -. Un percorso nato con l’ambizione di promuovere nuove destinazioni specifiche, inserendo in un contesto lavorativo anche momenti divertenti e leggeri. Del resto, la fiducia e lo slancio alla base delle relazioni di business derivano anche dall’empatia che si crea con la condivisione, meglio se in presenza reale e fisica.”