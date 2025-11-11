È partita a Genova Going Square Academy US, una due giorni di formazione e networking che riunisce a bordo di Gnv La Suprema oltre 80 agenzie di viaggi (provenienti per la maggior parte da Piemonte e Lombardia) e 15 partner internazionali della filiera turistica, da Ita Airways a Tap Portugal, passando per La Compagnie e poi le destinazioni Meet Boston, Miami e Walt Disney World Florida di cui Going è diventato canale di vendita ufficiale.

“Essere distributori ufficiali di un brand così forte e prestigioso è per noi una ragione di grande orgoglio” ha detto Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going.

“Chiuderemo l’anno con 44 milioni di fatturato. Ci stiamo posizionando velocemente su una fascia media ma l’obiettivo è arrivare a 70/80 milioni e attestarsi tra i maggiori player – aggiunge Casabianca -. L’interesse degli italiani per gli Stati Uniti è tornato a crescere in modo strutturale, grazie a un’offerta sempre più diversificata, all’accessibilità aerea e a una percezione di viaggio esperienziale e culturale. In questa due giorni vogliamo fornire agli agenti di viaggio strumenti e aggiornamenti per intercettare questa domanda di valore”.