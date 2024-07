Golfo di Napoli, arriva la nuova Snav Sirius

Snav rafforza i collegamenti marittimi a corto raggio nel Golfo di Napoli aggiungendo alla flotta l’unità High Speed Craft (Hsc), la Snav Sirius. “Si tratta - spiega Giuseppe Langella, a.d. di Snav - di un’unità di ultima generazione, dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale. La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel Golfo di Napoli”.

La nuova unità è ora nel porto di Napoli e completerà in questi giorni le previste visite ed ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle autorità preposte. Di dimensioni similari all’Hsc Snav Orion, impiegata da diversi anni nei collegamenti con le isole del Golfo, la Snav Sirius è tuttavia completamente rinnovata. Il sistema propulsivo della nuova nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati IMO III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction), capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con bio-carburante. Snav Sirius è dotata di presa di terra per l’alimentazione da banchina ‘Cold ironing’.