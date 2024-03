Gruppo Nicolaus, nuova partnership con Frecciarossa

Nuova partnership per il Gruppo Nicolaus, che sigla un accordo con Frecciarossa.

L’idea della vacanza come un’esperienza in ogni suo aspetto è stato uno degli elementi centrali dell’intesa.

Oltre agli sconti e ai benefit offerti nei resort legati alla promozione, questa novità offre anche la possibilità di vivere un viaggio in modalità più slow, lasciando l’auto a casa.

In quest’ottica, la partnership ha tenuto conto anche della comodità della promozione di Trenitalia ‘Bagaglio Facile’, che permette di far recapitare i propri bagagli direttamente in hotel.

L’operazione sarà promossa congiuntamente con spazi dedicati sui siti del Gruppo Nicolaus e di Trenitalia e con azioni mirate b2b e b2c.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a creare un’inedita formula di vacanza nel mondo del tour operating, grazie a una partnership dedicata, siglata con una realtà importante come Trenitalia, che sarà coinvolta nella promozione attraverso il sito e azioni mirate rivolte al proprio database. A sottolineare il grado di innovazione dell’operazione: la tipologia di scontistica che si applicherà sul prezzo del soggiorno per i clienti Frecciarossa e la possibilità di entrare gratuitamente o a condizioni di favore nel mondo esperienziale di Valtur. Mi preme rimarcare le caratteristiche della scontistica, che va vista come un premio per chi deciderà di optare per questa modalità di trasporto. Il treno fa del viaggio per raggiungere una meta un’esperienza in sé, in cui godersi la vista di ciò che ci passa davanti agli occhi, prendendosi un po’ di tempo per pensare con agio a ciò che si vorrà fare una volta arrivati e per farlo, senza fretta, insieme alle persone con cui si va in vacanza. Questo tipo di approccio ci sembra in linea con la nostra filosofia di vacanza che si basa, appunto, sulla creazione di un tempo di qualità perché si riesce ad avere tempo per i propri desideri”, commenta Roberto Pagliara (nella foto), presidente Nicolaus Tour.