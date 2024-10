Guiness moltiplica l’offerta: i nuovi pacchetti tematici ed esperienziali

Guiness Travel guarda al futuro e ai giovani. Il tour operator romano ha infatti presentato a TTG Travel Experience cinque cataloghi monografici validi da aprile 2025 al 2026. “Andiamo avanti e non ci fermiamo al breve periodo” ha dichiarato Maurizio Gaggianesi, direttore commerciale di Guiness. Al futuro più prossimo sono comunque dedicati ulteriori tre cataloghi, uno su Capodanno 2024/25, uno sull’inverno prossimo e uno focalizzato sui viaggi di Pasqua e aprile. Solo per la fine dell’anno saranno ben 80 le partenze programmate da Guiness verso Italia e resto del mondo: “Abbiamo proposto pacchetti tematici ed esperienziali, come la settimana Santa in Andalusia o la fioritura dei ciliegi in Giappone o quella dei tulipani in Olanda” ha aggiunto Gaggianesi.

A crescere è tuttavia l’offerta complessiva del t.o.: verso il Giappone si passa dai 3 tour del 2024 ai 7 del 2025, in Cina si passa da 2 a 7, mentre i tour negli Stati Uniti diventeranno 12. “Fino al 31 dicembre sarà inoltre valida la promo “Mai STATI cosi UNITI” - ha aggiunto Gaggianesi -, con le adv che potranno vendere gli Usa da qualunque città italiana di partenza, senza pagare il volo di avvicinamento a Roma Fiumicino”.

Considerando che il cliente medio di Guiness Travel è nel 70% dei casi un repeater tra i 40 e i 50 anni, il t.o. ha voluto dare grande attenzione anche al pubblico dei giovanissimi, per conquistare nuove fette di mercato. “Abbiamo proposto una serie di pacchetti che restano nel solco della nostra filosofia, quindi sempre con accompagnatore e voli di linea, ma più light e dinamici, adatti ad un pubblico più giovane che chiede avventura e sicurezza insieme” ha concluso Gaggianesi.