HX Expeditions, una nuova livrea per le crociere di spedizione

HX Expeditions ha annunciato l’introduzione dei nuovi colori della livrea della sua flotta nei colori del marchio ‘Indigo Blue’ e ‘Sand’.

Questo nuovo capitolo segue il lancio iniziale del marchio HX nel dicembre 2023 e segna le fasi finali di un viaggio di rebranding trasformativo, poiché HX si è ufficialmente separata dal suo marchio gemello norvegese Hurtigruten.

I nuovi colori mirano a riflettere la vision dell’azienda e il suo impegno continuo nel fornire esperienze di spedizione responsabili per i suoi ospiti.

La nuova tavolozza di colori della livrea, come riporta Traveldailynews, trae ispirazione dalla fauna marina. Gli iconici colori rosso e nero precedentemente utilizzati dal Gruppo Hurtigruten sono da tempo associati al marchio gemello storico Hurtigruten, che continuerà a utilizzare quei colori e rimarrà invariato. Questa nuova identità visiva per HX introduce un aspetto distinto e moderno e garantisce che gli ospiti non si confondano in luoghi come la Norvegia, dove i due marchi continueranno a coesistere.

HX ha già introdotto una serie di cambiamenti, tra cui un sito web rinnovato, una nuova giacca blu indaco per gli ospiti e una revisione completa dei materiali brandizzati, il tutto attentamente progettato per riflettere la ricca storia dell’azienda e al contempo abbracciare un nuovo futuro incentrato su sostenibilità, scienza e competenza.

“Questo è il prossimo passo importante nell’evoluzione del marchio HX - ha affermato Gebhard Rainer, ceo di HX Expeditions -. Il rebranding della nostra flotta non riguarda solo l’estetica, ma anche la creazione di un’esperienza che risuoni con i nostri ospiti a ogni livello. I nuovi colori della nostra flotta riflettono chi siamo oggi e dove stiamo andando, mantenendo al contempo una rispettosa distinzione dal nostro marchio storico, che continuerà a rappresentare con orgoglio la propria eredità in rosso e nero “.