Idee per Viaggiare, ecco le mete top dell’estate

Arriva l’estate e Idee per Viaggiare scende in campo proponendo alcune mete che rappresentano un ‘must’ per i viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche.

Dalle spiagge delle Maldive alle grandi città degli Stati Uniti, passando per i templi della Thailandia, i paesaggi esotici dell’Indonesia, le meraviglie del Vietnam, la spiritualità del Giappone, la natura di Sri Lanka e i safari in Namibia, il t.o. seleziona le migliori esperienze di viaggio.

Tra i desideri di viaggio per l’estate 2025, tre destinazioni si contendono il podio del “sogno da realizzare”: Stati Uniti, Maldive e Indonesia. Tre mondi diversi, ma accomunati da esperienze intense, scenari da cartolina e la promessa di un’estate memorabile.

Che sia un on the road nella terra delle grandi distanze, un soggiorno barefoot luxury sull’oceano o un’avventura tra spiritualità e natura esotica, la scelta è solo questione di gusti.

Ogni tour è progettato con grande attenzione: vengono selezionati con cura i luoghi da visitare, le strutture ricettive e le esperienze da vivere. Negli Stati Uniti viene ad esempio proposto un self drive che attraversa la parte ovest del Paese. Alle Maldive invece, il t.o. propone un soggiorno al Siyam World, situato nell’atollo di Noonu, struttura che offre un’esperienza di lusso. E ancora, spazio all’Indonesia in un tour che oltre che a Bali fa tappa anche nella limitrofa Singapore.