La Thailandia stupisce ancora. Solidamente inclusa fra le prime cinque destinazioni più redditizie di Idee Per Viaggiare, in grado di chiudere la stagione con una movimentazione di circa 2600 passeggeri, la Terra del Sorriso ridisegna i suoi circuiti grazie anche ai nuovi voli autunnali lanciati da Ethiad su Krabi e Chiang Mai.

“Le prenotazioni per il Capodanno risultano già molto sostenute - conferma Loredana Santinelli, product manager Sud-Est asiatico IPV -, ma il Paese riesce a essere attrattivo in ogni stagione, sebbene la costa orientale possa essere penalizzata dai costi interni di spostamento più alti”. Oggi la tariffa media dall’Italia a Bangkok orbita sui 700 euro, contro i 450/500 del periodo pre-Covid, influendo inevitabilmente su una mobilità maggiore. Anche per questa ragione, Idee Per Viaggiare propone il classico tour “Thailandia Autentica” includendo molteplici esperienze in loco, mentre “Dai tesori del Nord alla capitale” prevede ora anche tappe nei grandi centri storici di Sukhothai e Ayutthaya. Fra le proposte più innovative, invece, il tour in barca “Le bellezze del Mar delle Andamane” alla ricerca delle spiagge più isolate del Sud-Est asiatico. “Orientiamo costantemente l’attenzione su prodotti esperienziali combinabili in modo originale - aggiunge Roberto Franchi, business development account IPV - perché la Thailandia viene percepita come destinazione facile dalla maggior parte dei viaggiatori, in particolare dai giovani, col rischio di focalizzarsi su un’offerta eccessivamente standardizzata e quindi fruita solo in versione mare con Giappone, Indonesia o Indocina”.