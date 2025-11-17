Il diving secondo Evolution Travel: un nuovo portale per gli amanti delle immersioni

Un nuovo portale per gli amanti del diving. Evolution Travel ha rinnovato la piattaforma dedicata alle esperienze sott’acqua, sempre molto richieste.

“È un prodotto che piace ai consulenti e ai viaggiatori e che dà risultati in termini economici. Proprio per questo motivo c’era il desiderio di rilanciarlo”, spiega Annalisa Artini, pto sub che ha curato il rinnovo del portale in collaborazione con i consulenti tour operator Daniela Romano e Walter Quintavalle. “È importante conoscere i luoghi dove praticare immersioni, in un’isola ci sono fondali diversi e le persone devono essere orientate, anche sulla base di ciò che sott’acqua vogliono vedere”.

Il portale offre così suggerimenti sui luoghi dove immergersi in modo sicuro a seconda delle destinazioni e soluzioni tailor made. La personalizzazione si spinge anche nella consulenza tecnica. “Se il cliente non lo chiede perché non ci pensa, siamo noi in base al periodo a dirgli qual è il momento migliore per fare diving in quel determinato luogo”, spiega la Pto di Evolution Travel. “In zone tropicali ed equatoriali, quando il mare si scalda molto c’è più plancton e più pesce, ma anche meno visibilità. Inoltre consideriamo le capacità di ogni subacqueo: ci sono posti con immersioni facili e altri più impegnativi, dove bisogna ‘pinneggiare’ controcorrente”.

Non mancano i consigli ai clienti alle prime immersioni, indirizzati su cosa portare o noleggiare sul posto.

Il portale web di Evolution Travel prevede proposte trasversali da tutto il mondo, ma dà particolare risalto alle destinazioni per cui l’agenzia di viaggi opera come tour operator. Insieme a Daniela Romano e Walter Quintavalle, con cui collabora al progetto, Artini punta su mete dove l’azienda vanta contatti diretti con strutture e compagnie aeree. L’offerta copre soprattutto Indonesia (con Bali, le Isole Gili, Raja Ampat), Oman, Madagascar, Maldive, alcune zone delle Filippine e la Tanzania con le isole di Mafia e Pemba. “Alle Maldive proponiamo tra le altre esperienze anche crociere subacquee con motor yacht - precisa ArtinI -. Ogni giorno vengono programmate varie immersioni e per i non subacquei ci sono escursioni sui banchi di sabbia lungo i reef”.

Non mancano le esperienze adrenaliniche, come le immersioni con squali.

Il rilancio del portale diving proseguirà nei prossimi mesi con una promozione mirata sui social media.