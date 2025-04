Isaholidays, il 15 maggio stagione estiva al debutto

La stagione estiva di Isaholidays debutterà il prossimo 15 maggio. Mare e natura, relax e divertimento, comfort e lusso, sport e gastronomia: gli ingredienti della vacanza nei villaggi a 5 stelle Isamar Holiday Village a Isola Verde di Chioggia e Barricata Holiday Village nel Parco del delta del Po.

Isamar Holiday Village inaugura quest’estate la nuova piscina a 3 vasche con Spray Park. Barricata Holiday Village inaugura invece le nuove mobil home Sirio Junior e le soluzioni glamping Boutique.

Continua inoltre il percorso green del mondo Isaholidays che mette a disposizione in entrambi i villaggi le nuove colonnine di ricarica veloce per auto elettriche.

In dettaglio, la piscina a 3 vasche è la novità 2025 di Isamar Holiday Village. Una piscina su tre livelli che, con diverse profondità dell’acqua, accontenta tutte le età e risponde alle diverse esigenze di vacanza. La piscina a 3 vasche con Spray Park si aggiunge al parco acquatico di Isamar Holiday Village che mette a disposizione 6 scivoli che partono da un’unica piattaforma di lancio a 7 metri di altezza. Otto sono le piscine, tra cui la grande vasca olimpionica di 40 metri, e la famosa Laguna con fondo gommato.

Novità 2025 anche a Barricata Holiday Village, dove gli ospiti potranno provare le nuove mobil home Sirio Junior e il glamping nelle nuove Boutique e Safari Loft. La nuova Sirio Junior, l’ultima nata nella costellazione di mobil home luxury, è progettata per famiglie fino a 6 persone. La casa è dotata di 2 ampie camere da letto con materassi ad alto comfort, 2 bagni spaziosi provvisti di doccia con soffione a pioggia e una cucina hi-tech dotata dei migliori elettrodomestici. A completare il tutto la terrazza. Chi preferisce la soluzione glamping quest’estate può testare le nuove Boutique e Safari Loft. Anche i cottage Miami sono stati rinnovati con nuovi elettrodomestici di ultima generazione per rendere sempre più confortevole il soggiorno delle famiglie; nell’area camping le piazzole sono state ampliate per un’esperienza al top.

Gli ospiti di Barricata Holiday Village possono usufruire del parco acquatico con la grande piscina Laguna, la piscina con scivolo, la vasca natatoria di 25 metri e lo Spray Park, inaugurato nell’estate 2024, uno spazio di 400 mq e 6 metri di altezza dedicato interamente a speciali giochi d’acqua per tutte le età.