Isola Azzurra: 2025 di crescita, ora via al recruiting

Bilancio positivo per il 2025 di Isola Azzurra. Il tour operator mette a segno una crescita del 25% grazie anche alle importanti novità sul fronte dell’offerta. Sono stati inaugurati i primi Zeta Club in Sardegna (San Teodoro) e in Calabria (Capo Rizzuto), oltre al quarto club in Sicilia (Sikania Eco Resort). Salgono così a sei le strutture gestite in esclusiva commerciale con format club proprietario.

“Le abitudini dei viaggiatori cambiano e occorre aggiornare l’offerta, superando gli schemi tradizionali per intercettare una domanda più attenta e selettiva – spiega il ceo Andrea Lorenzoni -. Per noi è stata una stagione record e siamo soddisfatti, ma il futuro va ripensato: serve partire dal percepito dell’ospite e offrire qualità autentica, capace di incidere in modo concreto ed emozionale sull’esperienza di viaggio”.

Guardando avanti, l’azienda annuncia il lancio di una campagna di recruiting, con nuove posizioni operative e commerciali aperte a tutti i livelli.