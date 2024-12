Jet2Holidays prevede una forte domanda anche nel 2025

Natale non è stato un fuoco di paglia per Jet2Holidays. L’operatore prevede che la forte domanda che ha caratterizzato le festività invernali persisterà anche nel 2025.

Come riporta ttgmedia.com il più grande tour operator del Regno Unito ha segnalato una forte domanda per le Canarie, le Baleari, la Spagna continentale, la Grecia, Cipro e Turchia, Ma tra le mete più gettonate c’è spazio anche per Italia, Malta, Croazia, Montenegro, Bulgaria, Marocco e Portogallo.

Steve Heapy, amministratore delegato di Jet2.com e Jet2holidays, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che i livelli di prenotazione elevati continuino anche nel nuovo anno”