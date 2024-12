Matrimoni all’estero: arrivano i pacchetti Jet2.com e Jet2holidays

Jet2.com e Jet2holidays si lanciano anche nel mondo del wedding. Grazie a una partnership con l’operatore specializzato Perfect Wedding Abroad inizierà infatti a offrire pacchetti per i matrimoni all’estero, partendo dalla destinazione Cipro.

Secondo quanto riportato da TTGMedia, le prime partenze sono previste per l’estate del 2026, ma gli agenti di viaggi britannici potranno iniziare a vendere le proposte già dall’inizio del 2025. I pacchetti Jet2Weddings includono tutte le spese legali e locali per il matrimonio, una franchigia bagaglio aggiuntiva di 22 kg, champagne a bordo del volo di andata, posti a sedere garantiti insieme e un bagaglio a mano garantito fino a 10 kg. Prevista anche una speciale scontistica per gli invitati al matrimonio.