Kel 12 punta al Centro-Sud Italia. L’operatore è convinto del potenziale strategico di quest’area e per questo ha deciso di introdurre risorse commerciali dedicate.

“Il Sud Italia rappresenta un territorio in cui riteniamo ci sia ampio margine di crescita per il nostro prodotto, che è ancora poco conosciuto - spiega Daniela Di Berardino, responsabile commerciale di Kel 12 -. Se da un lato le principali agenzie conoscono il marchio Kel 12, dall’altro spesso non hanno una percezione completa della nostra proposta, che negli ultimi anni ha vissuto una forte evoluzione verso il controllo diretto del prodotto e della qualità dei servizi”.

Nell’ottica di rafforzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale, Kel 12 ha recentemente ampliato e potenziato la rete commerciale, oggi composta da sette professionisti, con l’obiettivo di raggiungere in modo capillare tutto la penisola e rafforzare in particolare il presidio nei mercati del Centro e Sud Italia.

Gli obiettivi

L’obiettivo è duplice: incrementare il numero di collaborazioni con le agenzie di viaggi del Centro e Sud Italia, consolidando un network di partner fidelizzati, e favorire una più ampia diffusione del modello di viaggio Kel 12. Un modello che si fonda su piccoli gruppi, esperti accompagnatori, esperienze culturali autentiche e un approccio responsabile e consapevole verso l’ambiente e le comunità locali.

Tra le iniziative previste, spicca un programma di roadshow formativi che nei prossimi mesi coinvolgerà alcune delle principali città del Sud Italia. Questi appuntamenti saranno affiancati da educational tour. Il primo fam trip, in partenza a fine maggio, vedrà coinvolti agenti di viaggi campani e siciliani in una navigazione sul Nilo a bordo della Eyaru, dahabeya di proprietà di Kel 12. Il viaggio sarà realizzato in partnership con Ita Airways e accompagnato da Ferdinando Vallelunga, area manager.