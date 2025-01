Si allarga la famiglia degli inClub di inViaggi, in vista dell’estate 2025. L’operatore annuncia tre nuove aperture: inClub Capo Peloro, in Sicilia; inClub Messapia Hotel & Resort, in Puglia; e inClub Falkensteiner Funimation Garden, in Calabria.

“Con l’apertura di questi tre nuovi club, inClub si conferma una delle migliori scelte per chi desidera vivere il meglio delle vacanze in Italia - commenta Alberto Giorgio, direttore generale di inViaggi -. Strutture di eccellenza, servizi personalizzati e la libertà di costruire la propria esperienza di viaggio: questa è la promessa di inClub per l’estate 2025”.

Le strutture

La prima new entry siciliana si trova una location privilegiata tra mare e natura e propone una combinazione di relax, cultura e avventura. Gli ospiti potranno immergersi nella vera essenza siciliana, tra escursioni, tradizioni locali e gastronomia, con il supporto di un local expert.

Si trova invece nel cuore del Salento il inClub Messapia Hotel & Resort, struttura accogliente, ideale per coppie, famiglie e gruppi di amici che desiderano una vacanza in libertà senza rinunciare all’esclusività. Immerso nella natura, l’inClub Messapia offre comfort, relax e permette di scoprire il territorio, con un’ospitalità moderna e su misura; e con un local expert.

Indirizzo vivace e moderno, infine, l’inClub Falkensteiner Funimation Garden è pensato per chi cerca una vacanza dinamica e ricca di divertimento. Situato nella Baia di Sant’Eufemia, il club offre un perfetto equilibrio tra intrattenimento, relax e sport, con una grande varietà di attività per tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura una piscina di 5mila mq. Ampia l’offerta di sport, programmi di animazione e spazi dedicati al benessere.