Una nuova proprietà per Il Diamante, che il 21 dicembre inaugurerà i Lights of Lapland Resort, i primi lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante.

L’inaugurazione della proprietà Diamante coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami: mai come quest’anno sono stati, infatti, messi a disposizione tanti collegamenti aerei dall’Italia e dall’Europa, con ben 24 voli diretti sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi così come per Ivalo, Kittilä e addirittura Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali.

Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita invernale del 10%, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno.

Il Lights of Lapland Resort si trova esattamente là dove la NASA sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari.