Msc Crociere rinnova la partnership con Rinascente Milano

La facciata della Rinascente di Milano Duomo torna a colorarsi di blu. Per il secondo anno consecutivo, Msc Crociere ha infatti rinnovato la partnership che da ieri sera e per due settimane vedrà l’esterno dei grandi magazzini affacciati sul Duomo proporre sei vetrine tematiche firmate dalla compagnia di crociere e da alcuni partner di prestigio come North Sails.

A inaugurare le vetrine Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa della divisione crociere del gruppo Msc e Pierluigi Cocchini, ceo di Rinascente, che hanno sottolineato come la partnership abbia l’obiettivo di concentrarsi su quella “ricerca della bellezza” che accomuna i due marchi.

Sempre in Rinascente Duomo, è stato allestito al piano sotterraneo un corner dedicato a Msc all’interno del quale sarà possibile ricevere informazioni e dettagli sulla programmazione del gruppo.

Le vetrine sono state svelate alla presenza del direttore commerciale Luca Valentini, del direttore marketing Andrea Guanci e del direttore vendite Fabio Candiani. Presenti all’evento numerosi nomi di spicco del comparto turistico trade e agenti di viaggi partner della compagnia.