Msc Magnifica e Msc Poesia pronte per il refitting nel cantiere navale di Malta

Msc Crociere ha ufficialmente dato il via ai lavori di ammodernamento di Msc Magnifica, segnando l’inizio di un programma di potenziamento della flotta che conferma l’impegno della compagnia nel migliorare l’esperienza a bordo. La nave, in servizio dal 2010, è la prima della Classe Musica a entrare in bacino di carenaggio presso il cantiere Palumbo Malta Shipyard, hub strategico di Msc in Europa.

Il progetto prevede l’introduzione dell’esclusivo Msc Yacht Club con 63 nuove suite, l'apertura dei ristoranti tematici Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar, oltre al potenziamento della Msc Aurea Spa e del centro fitness Technogym. I lavori termineranno a dicembre, con lo yacht club operativo dall’estate 2026, quando la nave sarà impiegata in Nord Europa.

A seguire, anche Msc Poesia sarà sottoposta a refitting nel febbraio 2026, sempre nello stesso cantiere. La nave gemella introdurrà lo Msc Yacht Club con 69 suite, il nuovo All-Stars Sports Bar, gli stessi ristoranti tematici e il rinnovamento delle aree benessere e fitness. Poesia tornerà operativa a maggio 2026 per la stagione in Alaska.

Dopo il rientro in servizio, Msc Magnifica partirà da Warnemünde il 16 maggio 2026 per itinerari nel Baltico e Scandinavia, per poi operare nel Mediterraneo e infine partire per il giro del mondo 2027: un viaggio di 121 notti, 45 destinazioni e 25 Paesi, con debutto dello Yacht Club in questo itinerario iconico.

Msc Poesia, invece, offrirà crociere di 7 notti da Seattle da maggio a settembre 2026, seguite da itinerari invernali 2026/2027 da Miami verso i Caraibi, con scali in destinazioni come Giamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba, Curaçao e Belize.

Le suite Msc Yacht Club per entrambe le navi sono già disponibili alla prenotazione, confermando la crescente domanda per prodotti premium nel segmento crocieristico.