Dopo l’evento inaugurale a Lisbona, Norwegian Aqua si prepara al battesimo ufficiale il 13 aprile a Miami. Rispetto alle prime due navi della classe Prima, Norwegian Prima e Norwegian Viva, anch’esse costruite da Fincantieri, Aqua è più grande del 10%. Può ospitare 3 mila 571 passeggeri e offre agli ospiti ampi spazi aperti, un design curato nei minimi dettagli ed esperienze uniche, tra cui l’Aqua Slidecoaster, la prima montagna russa ibrida al mondo con scivolo d’acqua, il Glow Court, un innovativo complesso sportivo digitale con pavimento interattivo a led e l’Aqua Game Zone, un’area di intrattenimento multifunzionale con giochi immersivi e realtà virtuale.

Norwegian Aqua ha anche la più estesa promenade all’aperto a 360 gradi mai realizzata, la Ocean Boulevard. Uno dei fiori all’occhiello della nave è The Haven, l’area esclusiva luxury, una vera ‘nave nella nave’, dove si trovano le suite di livello superiore, ma che su Norwegian Aqua fa un ulteriore salto di qualità, introducendo per la prima volta le Suite Duplex Haven. Sistemazioni su due piani con tre camere, aree living e dining separate, un’ampia terrazza privata, tre bagni e una camera da letto principale con finestre panoramiche dal pavimento al soffitto.

The Haven offre 123 suite, una terrazza esclusiva con piscina a sfioro, due vasche idromassaggio, una spa all’aperto con sauna e stanza del freddo, una lounge privata, oltre a un ristorante e bar riservati. “E’ un prodotto fondamentale per noi - spiega Francesco Paradisi, responsabile commerciale Ncl per l’Italia -. È pensato per un cliente esigente, che cerca più servizi, privacy, comfort. Negli anni, The Haven ha visto un incremento nel numero di cabine, ponti e servizi, con un livello di servizio superiore, senza per forza entrare nella fascia del lusso estremo”.

All’interno di The Haven anche una serie di ‘cabine studio’ progettate appositamente per i viaggiatori individuali. “Sono pensate non solo per i single, ma anche per persone che fanno parte di un gruppo di amici o per le coppie che preferiscono una cabina individuale, senza pagare il supplemento singola, godendo anche di spazi dedicati e momenti di socializzazione organizzati”.

“La nostra crescita si basa su una visione chiara: rispondere alla domanda con capacità, ma sempre valorizzando l’esperienza del viaggio, che deve essere sempre più personale, flessibile e immersiva”.