Gli Usa puntano sul calcio per rilanciare l’inbound

Gli Stati Uniti confidano anche sul calcio per sperare di risollevare le sorti di una stagione che in molti prevedono sarà inferiore alle aspettative. Gli Usa ospiteranno infatti dal prossimo 14 giugno, per un mese, la 21esima edizione della Coppa del mondo per club 2025, organizzata da Fifa. Saranno 32 i club partecipanti e 11 le città che ospiteranno le partite. L’Italia sarà rappresentata da Inter, che farà il suo esordio nel girone E il 17 giugno a Los Angeles contro i messicani del Monterrey, e la Juventus, che giocherà il primo incontro nel girone G il 18 giugno a Washington contro gli Emiratini dell’Al-Ain. La finale si giocherà a New York il 13 luglio. Una città che, anche grazie alle celebrazioni per i sui 400 anni di storia, si stima che accoglierà nel 2025 circa 68 milioni di turisti.

Roberto Saoncella