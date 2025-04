Royal Caribbean e Trenitalia rinnovano la partnership

Fino a gennaio 2026, i crocieristi che salperanno da Ravenna e da Civitavecchia con Royal Caribbean potranno prenotare un trasferimento in treno con Trenitalia usufruendo di sconti fino al 75% sul biglietto Base per viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e uno sconto fino all’80% per viaggi sui treni Intercity e Intercity Notte.

La partnership estende le agevolazioni anche a chi va in crociera con Celebrity Cruises e Silversea, parte del gruppo Royal, per le partenze dai porti di Ravenna, Civitavecchia e Venezia e a chi arriva o parte dagli aeroporti di Bologna, Roma e Venezia.

L’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto può essere effettuato in modo molto semplice attraverso il sito o l’app di Trenitalia, selezionando l’offerta ‘Speciale Eventi’ e inserendo il codice ‘ROYAL’ o, a seconda della compagnia, il codice ‘CELEBRITY’ o ‘SILVERSEA’ nel corso del processo di prenotazione, oppure recandosi in adv.

A maggio, i viaggiatori potranno inoltre partire anche per vacanze a tema Eurovision a bordo di Allure of the Seas, che debutterà in Europa dopo una ristrutturazione di oltre 100 milioni di dollari.

Oltre alle speciali partenze di maggio a tema Eurovision, la scelta delle vacanze è molto varia nei diversi periodi dell’anno, con proposte come ‘Greece & Croatia Cruise’ di 7 notti, andata e ritorno da Ravenna, a bordo di Explorer che tocca Dubrovnik, Atene, Santorini e Zara; oppure ‘Western Mediterranean Cruise’ di 7 notti, andata e ritorno da Civitavecchia, a bordo della rinnovata Allure, con un itinerario che permette di visitare Capri, Barcellona, Palma di Maiorca, la Provenza e Firenze-Pisa.